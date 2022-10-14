Арестович заявил о "золотом оружейном дожде" на Украине

Фото: телеграм-канал Arestovich/Official

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал об обширных поставках западного оружия на территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней – мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему", – заявил Арестович.

По словам советника, готовность помогать Украине с противовоздушной обороной выразили как США, так и Франция. В частности, речь идет о поставках восьми комплексов NASAMS, а также немецких IRIS-T.

Алексей Арестович также добавил, что НАТО и Украина подписали соглашение о перестройке военной промышленности страны на протяжении десяти лет. Ожидается, что Киев в кооперации с западными партнерами будет производить современное западное оружие.

В начале октября директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что красной линией для России станут поставки Западом Украине дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования, заявил дипломат, будут предприняты с учетом анализа ситуации.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!