Поставки Киеву дальнобойных средств поражения станут для РФ красной линией – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поставки Западом Украине дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией. Об этом заявил ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он подчеркнул, что конкретные меры реагирования на соответствующие действия США и их союзников будут определяться на основании анализа ситуации.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что поставки Вашингтона тяжелого оружия на Украину только закрепляют статус участника конфликта за Соединенными Штатами. Он добавил, что Москва воспринимает такие действия в качестве непосредственной угрозы стратегическим интересам РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Генсек НАТО признался в уменьшении запасов вооружений из-за поставок Киеву

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!