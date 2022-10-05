В Пентагоне считают, что РСЗО США позволяют Киеву поражать цели в Крыму

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Власти США имеют мнение, что РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в том числе в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лору Купер.
Она сообщила, что формирование пакета военной помощи для Украины происходит "после оценки потребностей страны на поле боя". Купер добавила, что средства вооружения нового пакета помощи помогут ВСУ "достичь большинства целей".
"Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", – сказала Купер.
Ранее замруководителя делегации РФ, заместитель директора ДНКВ МИД России Константин Воронцов сообщил, что поставки вооружения США Украине могут привести к объявлению страны стороной конфликта.
По его словам, столкновение двух ядерных держав – России и Америки – будет иметь "катастрофические" последствия. Он добавил, что Москва не поддерживает политику Запада, считая ее "деструктивной" и "безответственной".
Кроме того, МИД Ирана считает, что конфликт на Украине вызван провокационными действиями США. Там сообщили, что страна поддерживает любые действия, которые будут способствовать мирному решению конфликта.
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