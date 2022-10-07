ЕС намерен выделить 2 млрд евро помощи Украине

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Евросоюз намерен выделить в ближайшее время 2 миллиарда евро финансовой помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"В ближайшие дни будет выделено еще 2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи", – сообщила глава ЕК.

Она подчеркнула, что ЕС по-прежнему продолжает оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил о планах создать фонд помощи Украине в размере 100 миллионов евро. По его словам, подобная инициатива поможет Киеву осуществлять прямые закупки оружия у европейских поставщиков.

"Мы приняли решение создать специальный фонд, который позволит Украине в случае необходимости закупать у нашей промышленности оборудование, которое ей нужно для ведения боевых действий", – сообщил Макрон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые поставки реактивных систем залпового огня HIMARS Украине позволят Вашингтону залить Киев кровью.

Она подчеркнула, что США продолжают вкладывать в средства в военную помощь Украине только для того, чтобы военные действия не прекращались. Кроме того, Захарова подчеркнула, что невозможность переговоров между Россией и Украиной продиктована Киеву Западом.

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