Накачка Киева оружием закрепляет США в статусе участника конфликта – посол РФ

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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что поставки Вашингтона тяжелого оружия на Украину только закрепляют статус участника конфликта за Соединенными Штатами. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

"Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны", – высказался он.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить Киеву военную помощь еще на 625 миллионов долларов.

Сообщалось, что в пакет военной помощи могут войти дополнительные вооружения и снаряжение, комплексы HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили. Уточнялось, что Киеву передадут 200 бронированных внедорожников MaxxPro MRAP, противопехотные мины Claymore и снаряжение для строительства заграждений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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