Байден пообещал Зеленскому предоставить военную помощь еще на 625 млн долларов

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Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить Киеву военную помощь еще на 625 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден пообещал поддерживать Украину <...> столько, сколько потребуется, в том числе посредством выделения сегодня нового 625-миллионного пакета содействия в обороне, включающего дополнительные вооружения и снаряжение, комплексы HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили", – говорится в сообщении.
В Пентагоне между тем уточнили, что очередной пакет военной помощи будет включать четыре РСЗО HIMARS с боеприпасами, 16 гаубиц калибра 155 миллиметров, 75 тысяч 155-милимметровых артиллерийских снарядов и столько же управляемых снарядов того же калибра, 300 тысяч мин для 120-милимметровых минометов, 200 тысяч патронов для стрелкового оружия и другие вооружения.
Кроме того, Киеву передадут 200 бронированных внедорожников MaxxPro MRAP, противопехотные мины Claymore и снаряжение для строительства заграждений.
Ранее, 30 сентября, сенат США принял большинством голосов законопроект о продолжении финансирования правительства Украины до 16 декабря 2022 года. Документ включает в том числе выделение дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиарда долларов.
Западные страны, включая США, усилили военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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