В МИД Ирана заявили, что конфликт на Украине вызван провокацией США

Фото: ТАСС/AP Photo/Leo Correa

Конфликт на Украине вызван провокационными действиями США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Ирана Насера Канани.

"К сожалению, огонь войны в Украине, который был вызван провокационными действиями НАТО во главе с США, все еще горит, а усилия по снижению напряженности и сдерживанию конфликта не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в продолжении кризиса", – сказал Канани.

Он добавил, что Иран поддерживает действия, направленные на мирное урегулирование конфликта. Кроме того, по словам дипломата, страна "всегда заявляла о своей готовности помогать и содействовать этому процессу".

Ранее в СМИ сообщали, что Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада.

Автор материала отметил, что взаимодействие РФ и Ирана вызывают тревогу у США. Там считают, что такое сотрудничество может смягчить последствия санкций, потому что Москва и Тегеран получают новые рынки сбыта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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