Фото: kremlin.ru

В настоящее время под властью Соединенных Штатов оказался почти весь коллективный Запад, Украина стала инструментом борьбы с Россией, так же, как в свое время Адольф Гитлер "поставил под ружье" страны Европы для нападения на СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

"Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией. Также, как в свое время Гитлер, поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз", – цитирует его РИА Новости.

Министр подчеркнул, что подобным планам не суждено сбыться.

Ранее Владимир Путин сравнил политику Запада с ядовитыми плодами из нагорной проповеди. Об этом он заявил на церемонии принятия в состав РФ четырех новых территорий. Российский лидер отметил, что западная диктатура направлена против всех обществ.

Он также заявил, что предлагаемый странами Запада якобы основанный на правилах порядок является бредом. По словам российского лидера, Россия по таким порядкам жить не будет. Обещания о нерасширении НАТО оказались грязным обманом, подчеркнул президент.



Запад хочет расчленить Россию из-за ее самостоятельности – Лавров

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