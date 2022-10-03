Лавров сравнил решения Соединенных Штатов с действиями Гитлера

Фото: kremlin.ru
В настоящее время под властью Соединенных Штатов оказался почти весь коллективный Запад, Украина стала инструментом борьбы с Россией, так же, как в свое время Адольф Гитлер "поставил под ружье" страны Европы для нападения на СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
"Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией. Также, как в свое время Гитлер, поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз", – цитирует его РИА Новости.
Министр подчеркнул, что подобным планам не суждено сбыться.
Ранее Владимир Путин сравнил политику Запада с ядовитыми плодами из нагорной проповеди. Об этом он заявил на церемонии принятия в состав РФ четырех новых территорий. Российский лидер отметил, что западная диктатура направлена против всех обществ.
Он также заявил, что предлагаемый странами Запада якобы основанный на правилах порядок является бредом. По словам российского лидера, Россия по таким порядкам жить не будет. Обещания о нерасширении НАТО оказались грязным обманом, подчеркнул президент.
Запад хочет расчленить Россию из-за ее самостоятельности – Лавров
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: