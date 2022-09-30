Сенат США одобрил законопроект, включающий 12,4 млрд долларов новой помощи Киеву

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Сенат Конгресса США принял большинством голосов законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Документ также включает в себя выделение дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиарда долларов. Эту инициативу поддержали более 60 законодателей.
Согласно законопроекту, 12,4 миллиарда долларов планируют направить на предоставление Украине военной техники и вооружений, тылового обеспечения, логистической поддержки. Кроме того, порядка 4,5 миллиарда долларов предлагается направить на экономическую поддержку работы правительственных органов в Киеве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя достигнутую в Конгрессе предварительную договоренность о выделении киевскому режиму нового пакета помощи на сумму 12,4 миллиарда долларов, заявила, что США снова продемонстрировали, насколько они утратили связь с реальностью, фактически став стороной конфликта на Украине.
Западные страны, включая США, усилили военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Оружие для Украины стало заканчиваться в США и Европе
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