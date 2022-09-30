Посол Украины заявила, что США запретили использовать для ударов по РФ только HIMARS

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Договоренность Киева и Вашингтона о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается не всех видов вооружения, а только реактивных систем залпового огня HIMARS, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

В интервью изданию "Европейская правда" она также рассказала, что Соединенные Штаты не устанавливали никаких ограничений для ударов по территории Крыма.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Вашингтона и Киева есть договоренности, согласно которым ВСУ не должны использовать предоставленное американской стороной оружие для ударов по территории России.

В середине августа газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщила, что Вашингтон допускает возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя данные сообщения, подчеркнул, что любые агрессивные планы в отношении полуострова ударят по Вашингтону и Киеву бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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