В Крыму предупредили США об эффекте бумеранга при ударах по полуострову

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал сообщения о том, что Соединенные Штаты разрешили ВСУ атаковать полуостров с помощью западного оружия.
Он предупредил, что любые агрессивные планы ударят по Вашингтону и Киеву бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями.
"Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий", – сказал Крючков в интервью РИА Новости.
Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщила, что Вашингтон допускает возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым. Собеседник издания указал, что в Соединенных Штатах будут расценивать действия Украины как "самооборону".
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома "Бельбек" на северо-западе города. Он уточнил, что разрушений нет, никто не пострадал.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Более трех тысяч объектов повреждены в Первомайске обстрелами со стороны Украины
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