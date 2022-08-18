США разрешили Киеву использовать западное оружие для ударов по Крыму – СМИ

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Вашингтон допускает возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым. Об это этом со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщает Politico.

Собеседник газеты указал, что в Соединенных Штатах будут расценивать действия Украины как "самооборону".

"Мы (в США. – Прим. ред.) не выбираем целей, конечно, все, что мы поставили – это для самообороны. Любая цель, которая будет выбрана на территории Украины, по определению является самообороной. Крым – это Украина", – заявил он.

Вечером в четверг, 19 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома "Бельбек" на северо-западе города. Он уточнил, что разрушений нет, никто не пострадал.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост. При этом он не уточнил, каким именно образом это планируется сделать. По его словам, мост был построен незаконно и является основными воротами для снабжения российской армии в Крыму.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

