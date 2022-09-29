В МИД РФ заявили, что Киев согласовывал с США цели ударов на референдумах в Донбассе

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украина согласовывала с американскими военными цели для ударов во время проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со стороны киевского режима применялись и поставленные на Украину США системы залпового огня HIMARS, выбор целей для которых ВСУ окончательно согласовывают с американскими военными, американским военным командованием", – приводит РИА Новости ее слова.

Захарова предположила, что управление системами залпового огня HIMARS командование США взяло в свои руки.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Украина и западные страны не хотят принимать реальное положение дел, ставя под сомнения итоги прошедших в Донбассе референдумов.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.

Постпред призвал Киев начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто "довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа".



В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях рассказали о ходе референдумов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!