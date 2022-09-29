Мирошник заявил, что ЛНР может войти в состав России в качестве республики

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Луганская Народная Республика может войти в состав России в качестве республики, получив определенные автономные права, считает глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"<...> остальные детали, каким образом будут регулироваться, какие права, какими обязанностями будет наделена наша республика, руководство, власть, система власти – вот они как раз и будут описаны в законодательных документах, которые будут приняты в самое ближайшее время", – сказал он в интервью РИА Новости.

Мирошник также сообщил, что ЛНР должна войти в состав Российской Федерации в течение недели. Он подчеркнул, что в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, которые требует российская правовая система.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что после референдумов Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывалось "космическое количество" денег. Он также отметил, что после вхождения в состав РФ Херсонская область будет развиваться по примеру Крыма.



Леонид Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав РФ в качестве нового субъекта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!