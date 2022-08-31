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Политика

06:35

Американский генерал потребовал от США и НАТО помочь Киеву ударить вглубь России

политика

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вашингтон и НАТО должны разрешить Киеву ударить вглубь России и предоставить ему оружие для таких атак, заявил американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд.

Он считает, что Соединенные Штаты должны передать Украине ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars, самолеты и боевые дроны, стоящие на вооружении в США.

"США и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: "Не наносите ударов по территории России". Но это глупость", – сказал он в эфире "24 канала".

По его мнению, требование Запада к Киеву не использовать полученное вооружение против Москвы является огромной стратегической ошибкой. Арнольд считает, что НАТО должно изменить политику в части отказа от тезисов о запрете ударов по территории РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не только поставляют различные виды вооружений Украине, но и выполняют функцию наводчиков. Дипломат напомнила о заявлении представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что Киев консультируется с Вашингтоном перед ударами из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Америке стали собирать оружие у населения для Украины

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