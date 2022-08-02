Захарова заявила, что США выполняют функцию наводчиков в боевых действиях на Украине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не только поставляют различные виды вооружений Украине, но и выполняют функцию наводчиков.

Дипломат напомнила о недавнем заявлении представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. Выяснилось, что Киев консультируется с США перед ударами из реактивной системы залпового огня HIMARS. Он сообщил, что при использовании этих РСЗО украинская сторона руководствуется информацией, полученной в режиме реального времени.

"Поставка вооружений сопровождается не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде", – передает ТАСС ее слова.

По мнению Захаровой, такое положение дел позволяет говорить о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия на украинской территории.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что США опозорились на весь мир, провалив объявленный ими же "крестовый поход" против России. По ее словам, Вашингтон всеми силами пытается скрыть тот факт, что Москва продолжает идти собственным путем, делает все, чтобы не дать узнать об этом простым американцам. При этом руководство США в своем стремлении не брезгует нарушать поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.