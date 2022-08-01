Немецкий министр обвинил Запад в упущенном шансе в отношениях с Россией – СМИ

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В Германии обвинили западные государства в том, что они упустили свой шанс выстроить взаимовыгодные отношения с Россией. Об этом пишет немецкий журнал Compact.
Свое мнение выразил министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн. По его словам, кардинальная ошибка Запада заключалась в том, что после окончания холодной войны он отказался от новой "архитектуры безопасности с контролем над вооружениями и разоружением, учитывающей также интересы бывших советских республик и России" в пользу продвижения НАТО на восток.
Однако такая позиция Херманна потрясла других политиков. Они выразили категорическое несогласие с его высказываниями.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США опозорились на весь мир, провалив объявленный ими же "крестовый поход" против России.
По ее словам, Вашингтон всеми силами пытается скрыть тот факт, что Москва продолжает идти собственным путем, делает все, чтобы не дать узнать об этом простым американцам. При этом руководство США в своем стремлении не брезгует нарушать поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова.
До этого посольство РФ в США прокомментировало заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что Россия становится изгоем. В дипмиссии отметили, что эти слова не выдерживают критики и вызваны они "воспаленным воображением" американских деятелей.
Путин заявил, что санкции против РФ не отражают реалии мировой политики и экономики
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