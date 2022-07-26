Представитель Госдепа заявил, что Россия осознает себя изгоем из-за Украины

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Официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем.

"Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией", – приводит РИА Новости слова Прайса.

По его словам, США мало беспокоятся о том, с кем Россия разговаривает и что слышит от стран.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для Соединенных Штатов несолидно отговаривать страны Африки от сотрудничества с Россией. Лавров подчеркнул, что непонятно, как некоторые страны могут выражать озабоченность тем, что одно суверенное государство общается с другим суверенным государством, имея давнюю историю совместной работы.

До этого министр сообщил, что Запад пытается сделать Черногорию и Северную Македонию инструментами в антироссийской игре.

По словам Лаврова, западные страны и ранее подогревали в этих странах русофобские настроения. Дипломат указал, что такие же методы использовались на Украине в других восточноевропейских государствах.