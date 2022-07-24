США несолидно отговаривать африканских партнеров от контактов с РФ – Лавров

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Для Соединенных Штатов несолидно отговаривать страны

Африки от сотрудничества с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мне кажется, это просто даже несолидно для любой страны, тем более для США, которые рисуют себя лидерами всего мира и претендуют на абсолютно последнюю истину в самой последней инстанции, несолидно подобными вещами заниматься", – приводит его слова РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что непонятно, как некоторые страны могут выражать озабоченность тем, что одно суверенное государство общается с другим суверенным государством, имея давнюю историю совместной работы.

Ранее министр сообщил, что Запад пытается сделать Черногорию и Северную Македонию инструментами в антироссийской игре.

По словам Лаврова, западные страны и ранее подогревали в этих странах русофобские настроения. Дипломат указал, что такие же методы использовались на Украине в других восточноевропейских государствах.