Запад настраивает Черногорию и Северную Македонию против России – Лавров

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Запад пытается сделать Черногорию и Северную Македонию инструментами в антироссийской игре, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО", – сказал он в интервью ассоциации "Наше кино", текст которого опубликован на сайте российского МИД.

По словам Лаврова, Запад и ранее подогревал в этих странах русофобские настроения. Дипломат указал, что такие же методы использовались на Украине в других восточноевропейских государствах.

Ранее министр иностранных дел заявлял, что Запад объявили русскому миру тотальную войну, используя экономические санкции и лживую пропаганду в глобальном медиапространстве. По мнению Лаврова, беспрецедентная русофобия со стороны западных стран сохранится надолго.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

