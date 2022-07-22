Лавров назвал беспочвенными спекуляции Запада и Украины об "экспорте голода" Россией

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Западные страны и Украина, обвиняя Россию в "экспорте голода", пытаются переложить ответственность с больной головы на здоровую, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы "экспортирует голод", абсолютно беспочвенны", – говорится в его статье для африканских СМИ, опубликованной на сайте МИД РФ в преддверии поездки министра по странам континента.

Лавров напомнил, что еще в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, коллективный Запад использовал механизм валютной эмиссии и "оттянул" на себя товарные и продовольственные потоки, тем самым ухудшив положение в развивающихся странах, зависимых от импорта продуктов питания.

По словам министра, тяжелая ситуация на продовольственном рынке начала складываться именно тогда, а санкции, введенные против России в последние несколько месяцев, подчеркнул глава МИД РФ, лишь обострили проблему.

Ранее Лавров заявил, что потенциал ограничительных мер против России исчерпан. Он пояснил, что санкции начали плохо отражаться на самом Евросоюзе, поэтому в них были внесены изменения, благодаря которым будет возможным обслуживание экспорта российского продовольствия.

Накануне в Официальном журнале ЕС был опубликован седьмой пакет санкций против России. Всего под ограничительные меры подпали 57 физических лиц и организаций. Также ограничения предусматривают запрет на покупку, импорт или передачу золота, которое является "наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов".

