Путин назвал условие, при котором Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но все ограничения на экспорт российского зерна должны быть сняты, заявил Владимир Путин по итогам встречи астанинской "тройки" в столице Ирана.
Президент РФ подчеркнул, что ранее международное сообщество, включая Соединенные Штаты, не возражало против такого компромисса. Путин выразил надежду, что ограничения в итоге будут сняты, чтобы улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия.
"Как вы знаете, ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты, фактически сняты. <...> Надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна. А мы вот сейчас готовы. У нас экспортный потенциал 30 миллионов зерновых", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер отметил, что в переговорах по вывозу украинского зерна есть продвижение, однако еще не все вопросы решены. Он также выразил благодарность своему коллеге за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.
До этого Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что Киев сам заминировал собственные порты и теперь сам же должен их разминировать. Кроме того, российский лидер обращал внимание на альтернативные маршруты вывоза зерна, в том числе через соседние страны.
Переговоры о восстановлении экспорта зерна близки к завершению – дипломат
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