ВСУ целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами – МО РФ

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Военнослужащие ВСУ совместно с боевиками нацбатальонов целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его данным, поджоги украинские военные устраивают с использованием вертолетов и артиллерии. Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что подобные провокации киевских властей проводятся на фоне не прекращающейся истерии "цивилизованного" Запада и лживых обвинений в адрес РФ в искусственном создании продовольственного кризиса в мире.

"Заранее предупреждаем, что в ближайшее время сфабрикованные материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ", – сказал Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что на территории зернохранилища в Калиновке Бахмутовского района ДНР неонацисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых периодически обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя ответный огонь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что причина продовольственного кризиса в мире кроется не в нынешней ситуации на Украине, а в ряде ошибочных действий разных стран. Он также считает, что влияние запасов украинского зерна на мировой рынок преувеличено.

13 июля в Стамбуле состоялись закрытые переговоры по решению зернового вопроса с участием военных делегаций России, Украины, Турции и ООН. В ходе них российская сторона представила ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря.

Позже в Минобороны РФ заявили, что участники встречи поддержали предложения РФ. Речь идет в том числе о мерах, исключающих использование соответствующих маршрутов для поставок Киеву оружия и осуществление провокаций.

