Посол РФ призвал США сотрудничать в решении проблемы продовольствия, а не обвинять Москву

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Россия готова работать вместе над улучшением ситуации с продовольствием во всех странах мира. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье, опубликованной в журнале The National Interest.

По его словам, Россия не препятствует экспорту продовольствия с Украины, а выход торговых судов из Черного моря затруднен из-за действий киевских властей. Кроме того, глава российского диппредставительства отметил, что РФ готова гарантировать безопасность движения судов с зерном из контролируемых Украиной портов.

"Что касается якобы случаев кражи зерна, то мы категорически отвергаем подобные беспочвенные обвинения", – написал Антонов.

Как подчеркнул посол РФ в Вашингтоне, причинами продовольственного кризиса стали, в частности, антироссийские санкции и ошибки западных стран в экономической и энергетической политике. Антонов добавил, что Россия не имеет никакого отношения к росту цен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причина продовольственного кризиса в мире кроется не в нынешней ситуации на Украине, а в ряде ошибочных действий разных стран мира. Кроме того, влияние запасов украинского зерна на мировой рынок преувеличено, считает он.

Владимир Путин между тем предложил несколько способов вывоза зерна с Украины. Дешевле всего это сделать через территорию Белоруссии, однако с последней придется снять санкции. Также экспорт возможен через украинские порты, но только после их разминирования.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна с территории Украины посредством железных дорог из-за невозможности его отправки по морю. По словам американского лидера, проблема заключается в разной ширине железнодорожной колеи на Украине и в Европе. Для ее решения планируется создать временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, откуда зерно будет перегружено в европейские поезда и затем доставлено по всему миру.

Как отметил Байден, на Украине сейчас остается порядка 20 миллионов тонн зерна. Его вывоз за пределы страны позволит снизить цены на продовольствие.

Ситуация в мировой экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

