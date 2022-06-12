В ВТО обеспокоены последствиями для мировой торговли ситуации на Украине

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Члены Всемирной торговой организации (ВТО) выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины и ее последствий для международной торговли. Это следует из заявления представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.
"Мы серьезно обеспокоены последствиями разрушения для Украины и для мировой торговли, в частности это касается поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых на Украине, в том числе сельскохозяйственной продукции, продовольствия, удобрений, подсолнечного масла, важнейших полезных ископаемых. Мы также обеспокоены многочисленными сообщениями о хищениях украинского зерна", – говорится в документе.
Сложившая ситуация негативно влияет на экономику и способность Украины вести торговлю, а также способствует развитию мирового продовольственного кризиса.
При этом в документе отмечается, что способность Украины осуществлять торговлю должна быть сохранена, а торговые пути не должны быть заблокированы "с угрозой применения силы".
"Мы призываем членов ВТО поступать аналогичным образом и соразмерно своим возможностям, в том числе путем облегчения использования инфраструктуры или упрощения таможенных процедур", – добавили авторы заявления.
Ранее Владимир Путин заявил, что ошибки западных стран в экономике и введенные в отношении России санкции спровоцировали всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности. По его словам, девиз ПМЭФ "Новый мир – новые возможности" представляется особенно актуальным в текущих условиях. Президент отметил, что за 25 лет существования форум завоевал значительный авторитет на международной арене.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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