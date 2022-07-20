ЕС исчерпал возможности для введения санкций против РФ – Лавров

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что потенциал ограничительных мер против России исчерпан, поэтому ЕС приходится вносить в них изменения, сообщает RT.
"Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет – санкции или даже изъятие санкций? И то и другое, потому что ЕС уже исчерпал все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет", – отметил министр.
Лавров уточнил, что ввиду того, что ограничения против РФ начали плохо отражаться на самом ЕС, в них были внесены изменения, благодаря которым будет возможным обслуживание экспорта российского продовольствия.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не снимет санкции с России, введенные из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, если мир будет заключен на "условиях, навязанных Москвой".
При этом он признал, что многие немцы в результате введения антироссийских ограничений столкнулись с последствиями в виде сильно подорожавшего бензина и продуктов питания.
Санкционное давление на РФ усилилось после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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