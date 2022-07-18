Шольц пообещал не снимать санкций с РФ, если мир на Украине будет на условиях Москвы

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Евросоюз не снимет санкции с России, введенные из-за спецоперации на Украине, если мир будет заключен на "условиях, навязанных" Москвой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом канцлер признал, что многие немцы в результате столкнулись с такими последствиями, как сильно подорожавший бензин и продукты питания.

"Этот путь нелегок даже для такой сильной, процветающей страны, как наша", – заявил Шольц.

Ранее Шольц заявил, что поддержка Украины со стороны Германии продлится столько, сколько необходимо. Так он отреагировал на слова телеведущей о том, что почти половина немцев выступает за скорейшее завершение санкций против России и украинского конфликта, в том числе на условии территориальных уступок со стороны Киева.

Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии подать в отставку после того, как он назвал газ оружием России. Комментаторы отметили, что политик ведет себя двулично, удивляясь контрмерам Москвы в ответ на антироссийские санкции.

Ряд западных стран ввели санкции против России после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

