Шольц ответил на призывы немцев к снятию антироссийских санкций

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Поддержка Украины со стороны Германии продлится столько, сколько необходимо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.

Так он отреагировал на слова телеведущей о том, что почти половина немцев выступает за скорейшее завершение санкций против России и украинского конфликта, в том числе на условии территориальных уступок со стороны Киева.

"Мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться. Я считаю, что действовать можно только при поддержке граждан, поэтому я считаю, что это (поддержка Украины. – Прим. ред.) может продолжаться очень долго", – заявил Шольц.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии подать в отставку после того, как он назвал газ оружием России. Комментаторы отметили, что политик ведет себя двулично, удивляясь контрмерам Москвы в ответ на антироссийские санкции.

Ряд западных стран ввели санкции против России после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

