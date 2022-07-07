В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России – СМИ

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Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку после того, как он назвал газ оружием России. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментаторы отметили, что политик ведет себя двулично, удивляясь контрмерам Москвы в ответ на антироссийские санкции.

Ранее Олаф Шольц заявил, что не верит в сокращение поставок газа из России исключительно по техническим причинам. Он также отметил, что ФРГ слишком долго полагалась на российские энергоресурсы.

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Александра Камкина, Шольц не справился с заботой о благе народа и именно поэтому должен покинуть пост немецкого канцлера.