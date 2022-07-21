Лавров пожелал ЕС преодолеть существующие сложности

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто пожелал странам Евросоюза преодолеть все существующие трудности.
"Мне печально видеть, как Евросоюз следует по пути, который, по сути дела, указывают США, – что коллективный Запад должен быть един, ни шагу назад, вправо-влево, только вперед, куда укажет старший товарищ. Я могу только пожелать Евросоюзу, чтобы он преодолел нынешние трудности", – приводит РИА новости его слова.
Глава МИД РФ подчеркнул, что заинтересованных в кризисах в Европе нет.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва в отношениях с западными странами готова к любому развитию событий. Он подчеркнул, что российская сторона пока не разворачивала в полную силу ответные меры на санкции Запада.
Лавров заявил, что украинский кризис напоминает большую игру в борьбе Запада против РФ
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