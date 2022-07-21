Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкции – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия продолжают свое взаимодействие, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Об этом пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находится сейчас с визитом в Москве.

"Мы отмечаем обоюдный настрой российского и венгерского руководства наших стран на продвижение нашего взаимодействия, нашего партнерства, включая реализацию крупных совместных проектов в энергетической, транспортной и других областях", – отметил Лавров.

Сийярто, в свою очередь, рассказал, что планирует обсудить с российской стороной, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии. Политик обратился к Лаврову с просьбой увеличить поставки российского газа в его страну.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. По его словам, такой режим необходим для защиты венгерских семей и энергоснабжения. Он добавил, что правительство страны также запретило экспорт энергоносителей и дров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.