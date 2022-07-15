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Политика

11:32

Премьер Венгрии заявил, что антироссийскими санкциями Европа выстрелила себе в легкие

политика

Фото: ТАСС/Zuma

Введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие, поэтому сейчас задыхается. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, политика санкций не оправдала ожиданий. Он отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но оказалось все куда хуже.

Орбан выразил мнение, что в ближайшие месяцы в регионе ожидается экономический спад, поэтому он посоветовал всем ценить свою работу. Согласно всем международным исследованиям, европейская экономика начинает сжиматься из-за комбинированного эффекта санкций и конфликта на Украине, сказал премьер.

Лидер Венгрии добавил, что не сомневается, что Китай выиграет, Америка не проиграет, а Европа пострадает от украинского конфликта.

"Будут страны, где не будет газа, и будут страны, где цена будет очень высокой. Венгрия относится к последним, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем удерживать цены на терпимом уровне", – добавил Орбан.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что происходящие события катастрофичны для Европы. Он отметил, что власти страны день и ночь работают над тем, как избежать неблагоприятных последствий и ухудшения положения.

Ранее глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. По его словам, такой режим необходим для защиты венгерских семей и энергоснабжения. Он добавил, что правительство страны также запретило экспорт энергоносителей и дров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Санкции

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