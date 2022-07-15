Шольц рискует оставить свою должность в связи с энергетическим кризисом в ФРГ – СМИ

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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным, заявил в колонке для Telegraph журналист Дэниел Джонсон.

Он отметил, что Германия переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов. По мнению журналиста, действующий канцлер также не был достаточно тверд во внешней политике.

Как пояснил автор материала, Шольц, пытаясь угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и не оказывает ей практически никакой помощи. В свою очередь, это подорвало авторитет Берлина.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца подать в отставку после того, как он назвал газ оружием России. Комментаторы отметили, что политик ведет себя двулично, удивляясь контрмерам Москвы в ответ на антироссийские санкции.

До этого Олаф Шольц заявил, что не верит в сокращение поставок газа из России исключительно по техническим причинам. Он также отметил, что ФРГ слишком долго полагалась на российские энергоресурсы.

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Александра Камкина, Шольц не справился с заботой о благе народа и именно поэтому должен покинуть пост немецкого канцлера.