Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики

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Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Об этом заявил премьер-министр страны Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, трансляцию которого вел канал M1.

По его словам, такой режим необходим для защиты венгерских семей и энергоснабжения.

"В последние дни стало ясно, что с большой вероятностью в Европе не будет достаточно газа на осенне-зимний отопительный сезон", – сказал Гуйяш.

Он добавил, что правительство страны также запретило экспорт энергоносителей и дров.

Ранее сообщалось, что общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания там тех, кто не справится с ростом цен на коммунальные услуги из-за кризиса, планируют организовать в некоторых городах ФРГ. В частности, под эти цели могут отдать крытый спортивный центр в городе Людвигсхафен. Ранее он уже перестраивался под центр для вакцинации.

