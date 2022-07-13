Названы сроки отказа ФРГ от российского топлива – СМИ

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Германия планирует отказаться от закупок российского угля с 1 августа, от нефти – с 31 декабря, сообщает агентство Reuters.

"Любому, кто знаком с историей трубопровода "Дружба", который был инструментом советской империи в Восточной Европе, также известно, что избавление от этой зависимости – дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев", – приводит агентство слова замминистра финансов Германии Йорга Кукиса.

Он также подчеркнул, что терминалы для импорта сжиженного природного газа возводятся в ФРГ в ускоренном темпе для восполнения дефицита, который произойдет после отказа от топлива из РФ.

Кроме того, Германия также рассматривает переход на альтернативные источники энергии.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц поделился мнением, что дефицит газа в Европе может спровоцировать битву за распределение этого топлива среди европейских стран. Политик считает, что в настоящее время необходимо создать согласованный среди государств Евросоюза план распределения газа.

До этого министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкие власти не исключают риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий из-за дефицита газа. Он отметил, что ФРГ стоит быть готовой к еще большему сокращению поставок топлива из России.