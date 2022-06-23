В Германии выразили опасение, что РФ прекратит поставки газа в страну – СМИ

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Правительство Германии опасается, что Россия полностью прекратит поставки газа в страну, воспользовавшись ремонтом на "Северном потоке". Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, это подорвет усилия ФРГ по наполнению газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона. В настоящее время хранилища заполнены на 58%, однако власти хотят наполнить их на 90% к 1 ноября. Из-за проблем с "Северным потоком" импортерам приходится закупать недостающие объемы на рынке по более высоким ценам.

В министерстве экономики Германии сказали, что правительство поддерживает тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к началу ремонтных работ 11 июля.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские страны смогут заменить поставки газа по "Северному потоку" в случае уменьшения температуры отопления или изменения температуры кондиционеров на два градуса.

По ее словам, важную роль играют энергоэффективность и энергоснабжение.

