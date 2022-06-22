Канадский министр сообщил о переговорах с ФРГ об оборудовании для "Северного потока"

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Власти Канады ведут переговоры с правительством ФРГ, чтобы найти пути по доставке оборудования для газопровода "Северный поток", которое находится на ремонте в Канаде. Об этом заявил агентству Bloomberg министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Министр подчеркнул, что в этом контексте для Оттавы важно уважать санкции. В свою очередь, по его словам, целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии.

Ранее в компании Siemens Energy утверждали, что газовую турбину для "Северного потока – 1" после починки нельзя вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады. Уточняется, что сейчас проведение ремонтных работ производится только на заводе Siemens Energy в Монреале. Турбина, которую не могут поставить в РФ, находится там.

До этого Канада ввела новые санкции в отношении российской нефти, газа, а также химической промышленности.

Уточняется, что введение новых ограничений предусматривает запрет на оказание услуг по строительству, транспортировке, консалтингу и бухгалтерскому обслуживанию нефтегазовым, угольным и химическим компаниям России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

