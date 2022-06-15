Siemens не может вернуть оборудование для "Северного потока" из-за санкций – СМИ

Фото: depositphotos/Imagecom

В компании Siemens Energy утверждают, что газовую турбину для "Северного потока – 1" после починки нельзя вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады. Об этом пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.

Уточняется, что сейчас проведение ремонтных работ производится только на заводе Siemens Energy в Монреале. Турбина, которую не могут поставить в РФ, находится там.

В компании заверили, что работают над приемлемым решением сложившейся ситуации.

Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens.

Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток – 2" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.

До этого Россия ввела ограничения в отношении всей группы Gazprom Germania, которая перешла под временное управление немецкого регулятора. В свою очередь, министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что в ФРГ несколько дочерних компаний "Газпрома" перестали получать российский газ.

В начале апреля "Газпром" отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH и подконтрольных ей предприятий. Данное решение было принято в связи выходом холдинга из участия в немецкой компании.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

