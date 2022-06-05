Санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в 5 млрд евро – СМИ

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Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные 5 млрд евро в год, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных представителей отрасли.

Как заявляют авторы материала, переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет.

По данным издания, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в 85 евро. В свою очередь, обычная стоимость до начала российской операции составляла от 20 до 30 евро.

Ранее Россия ввела блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania, которая перешла под временное управление немецкого регулятора. В свою очередь, министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что в ФРГ несколько дочерних компании "Газпрома" перестали получать газ из России.

В начале апреля "Газпром" отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH и подконтрольных ей предприятий. Данное решение было принято в связи выходом холдинга из участия в немецкой компании.

В свою очередь, глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм заявил, что последствия прекращения поставок российского газа сейчас были бы катастрофическими для экономики ФРГ. По словам Русвурма, в случае введения эмбарго на российские энергоносители, многие компании будут вынуждены остановить производство, а некоторые предприятия больше никогда не смогут запустить его заново.

