В ФРГ дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России

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В ФРГ несколько дочерних компании "Газпрома" перестали получать газ из России, заявил министр экономики Роберт Хабек.

Он напомнил, что накануне вечером правительство РФ утвердило перечень европейских компаний, которые подпадают под контрсанкции.

"Это значит, что несколько дочерних предприятий не получают газ из РФ. Но рынок предлагает альтернативы, они замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отлеживаем ситуацию. Мы подготовились", – приводит слова Хабека РИА Новости.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с Федеральным сетевым агентством.

Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных компаний, подпадающих под ответные российские санкции.

В список вошла 31 компания из США, Сингапура, а также Франции, Германии и других стран Евросоюза. В частности, ограничительные меры затронули бывшие дочерние предприятия "Газпрома", европейских газовых трейдеров и операторов топливных хранилищ: группу Gazprom Germania, польскую EuRoPol GAZ S.A, европейские Wingas, Wieh и Wiee.