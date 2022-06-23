Пушков указал на обман Польши про российский газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил польские власти в непоследовательности в контексте ситуации с российским газом. Об этом он написал в телеграм-канале.

"В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать", – отметил сенатор.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия по-прежнему остается надежным поставщиком газа, несмотря на санкции, в том числе против инфраструктуры проекта "Северный поток – 2".

23 марта Владимир Путин заявил, что РФ будет принимать оплату по газу только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Глава государства пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя государств.