Власти Чехии пообещали сжечь все что можно, чтобы зимой согреть людей

17:03
Фото: ТАСС/Zuma
Чешские власти сожгут зимой все что можно, чтобы согреть народ и выработать электричество в случае отключения газа. Об этом сообщил уполномоченный правительства по вопросам энергетики Вацлав Бартушка.
"Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество", – приводит его слова портал Euractiv.
Бартушка отметил, что диверсификация поставок газа в государства Европейского союза может произойти в случае подписания покупателями из Европы долгосрочных контрактов.
"Мы говорили с возможными поставщиками СПГ, и они все хотели долгосрочные контракты – 20 или 15 лет, но большинство из них хотят 20 лет", – сказал уполномоченный правительства.
По его словам, в Европе теперь открыты к долгосрочным контрактам. Переход же на новые источники энергии будет трудным, кроме того, на него потребуется достаточно времени.
Бартушка сообщил, что в ближайший месяц главной станет работа по заполнению газохранилищ и содействию совместным закупкам газа. Но результаты будут во многом зависеть от обстановки на Украине.
"Мы не знаем, сможем ли мы уложиться в сроки, о которых договорились в марте этого года в Версале, поэтапно отказаться от российских нефти и газа и всего остального к 2027 году. И мы не знаем, перекроет ли Россия газ до наступления зимы, зимой или в любое другое время", – заключил политик.
В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные государства в рубли в ответ на антироссийские ограничения. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.
Позднее в "Газпроме" заявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens. Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.
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