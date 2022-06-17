Франция больше не получает российский трубопроводный газ – СМИ

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Франция больше не получает российский трубопроводный газ сообщает France-Presse со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz. Это произошло на фоне снижения экспорта газа РФ в Евросоюз.

"С 15 июня GRTgaz отмечает прекращение поступления газа из Германии во Францию", – пишет агентство.

В GRTgaz призвали закачивать в хранилища настолько много газа, насколько это возможно. До этого в компании заверяли, что угрозы прекращения поставок во Францию этим летом не будет, так как перебои с поступлениями из Германии компенсируют поставки из Испании. В то же время СМИ сообщают, что итальянская компания Eni заявило о получении только половины объема газа, запрошенного у "Газпрома".

Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens. Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические. По его словам, Шольц следует оценке министра экономики Роберта Хабека, который ранее также назвал политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".

Главы министерств финансов стран "Большой семерки" заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Группа семи также подчеркнула свою приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу.

В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, заявил, что европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро. Он отметил, что несколько крупных европейских газовых компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли.

Также авторы статьи издание Les Echos утверждают, что Россия получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. По их словам, члены Евросоюза ежедневно перечисляют "Газпрому" 200 миллионов долларов, несмотря на санкции и обещания наложить эмбарго на российские энергоресурсы.

По мнению авторов материала, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы". Уменьшение объемов покупок российского газа со стороны Европы компенсируется ростом цен на энергоресурсы.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.