Россия может получить рекордные доходы от поставок газа в Европу в 2022 году – СМИ

Россия получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает издание Les Echos.

Как утверждают авторы статьи, члены Евросоюза ежедневно перечисляют "Газпрому" 200 миллионов долларов, несмотря на санкции и обещания наложить эмбарго на российские энергоресурсы.

По мнению авторов материала, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы". Уменьшение объемов покупок российского газа со стороны Европы компенсируется ростом цен на энергоресурсы.

Ранее экономист, аналитик Павел Самиев заявил, что миру может грозить кризис из-за санкций, проблем с логистикой и поставками продовольствия. Самиев считает, что особенно чувствительно на кризис отреагируют наименее развитые страны, которые зависят от импорта продовольствия.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила доработанный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году. По ее словам, Евросоюзу понадобится 300 миллиардов евро дополнительных инвестиций и сокращение потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 году.

Также Владимир Путин назвал политику европейских стран в энергетической сфере "экономическим самоубийством". По словам президента, страны Запада завышают возможности альтернативной энергетики по внутриполитическим причинам, занижая при этом значимость традиционной.

