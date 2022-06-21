Глава ЕК рассказала, как Европа заменит поставки газа по "Северному потоку"

11:26
Фото: dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
Европейские страны смогут заменить поставки газа по "Северному потоку" в случае уменьшения температуры отопления или изменения температуры кондиционеров на два градуса, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Diario.
"Важную роль играют энергоэффективность и энергоснабжение. Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или (изменим температуру) кондиционера, Европа заменит все поставки по "Северному потоку", – пояснила она.
Ранее в "Газпроме" заявили об ограничениях на поставки газа в европейские страны. В компании уточнили, что не смогли в срок получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от Siemens. Ввиду этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, выразил мнение, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические. По словам политика, он следует оценке министра экономики Роберта Хабека, который до этого также назвал политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".
Торговые цены на газ в Европе поднимались до 1,5 тыс долларов за тысячу кубометров
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