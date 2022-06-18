Меркель заявила, что РФ не использовала "Северный поток – 2" как оружие

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Россия не использовала газ и трубопровод "Северный поток – 2" в качестве оружия. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью RedaktionsNetwerk Deutschland.

Она подчеркнула, что верила не в перемены через торговлю, а в связь. По ее словам, в ходу был тезис, что Россия перестанет прокачивать топливо через Украину сразу после запуска трубопровода. В результате, отметила Меркель, Запад добился сохранения транзита.

Бывший канцлер Германии сказала, что в момент начала спецоперации газопровод еще не был запущен, поэтому в этом смысле газ не был оружием.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что обе нитки "Северного потока – 2" находятся под давлением, газ можно начать поставлять в Германию хоть сейчас. Он отметил, что газопровод не запущен, потому что не сертифицирован. Миллер рассказал, что мощности одной нитки "Северного потока – 2" переориентированы на газоснабжение северо-запада РФ.

