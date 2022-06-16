Газ на "Северный поток – 2" можно начать поставлять уже сейчас – Миллер

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Обе нитки "Северного потока – 2" находятся под давлением, газ можно начать поставлять в Германию хоть сейчас, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на ПМЭФ.
Он отметил, что газопровод не запущен, потому что не сертифицирован.
"Нас просили построить, инвестированы огромные просто средства... Он не запущен, потому что не сертифицирован. Но тогда возникает вопрос, как вообще можно доверять в части вложения в крупные инвестиционные проекты", – задался вопросом глава "Газпрома".
Миллер рассказал, что мощности одной нитки "Северного потока – 2" переориентированы на газоснабжение северо-запада РФ. По его словам, губернаторы СЗФО отметили возможность вести газификацию еще более высокими темпами.
Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал ситуацию с "Северным потоком – 2". Он напомнил, что технически данный проект полностью завершен. Проложенные трубы заполнены техническим газом, это означает, что поставки топлива в инфраструктуру Германии могут начаться в любой момент.
С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, что, по мнению посла, приведет к дополнительному росту цен на топливо в Германии, а также на основные продукты, включая продовольствие.
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом. Правительство Германии позже заморозило проект.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва надеется на скорейшее завершение истерии вокруг "Северного потока – 2". По его словам, такое поведение европейских стран противостоит экономической целесообразности и здравому смыслу, что делает запуск газопровода невозможным.
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