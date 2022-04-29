ФРГ должна в любом случае запустить "Северный поток-2" – немецкая партия

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Член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии Альтернатива для Германии Тино Крупалла считает, что Германия должна запустить Северный поток – 2, передает РИА Новости.

По его мнению, будет хорошей идеей, если ФРГ пойдет на это в обмен на то, чтобы Россия начала принимать евро за газ.

"Наша партия считает, что ФРГ должна в любом случае придерживаться введения "Северного потока – 2". Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей", – сказал Крупалла.

В то же время он выразил беспокойство, что "клин в европейский континент будет вбит еще глубже", а санкционный режим навсегда заблокирует евразийские торговые отношения. Он призвал немецкие власти четко дать понять, что они не допустят такого раскола континента.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом. Правительство страны позже заморозило проект.

24 февраля стало известно о том, что США ввели санкции против оператора "Северного потока – 2", компании Nord Stream 2 AG и ее руководства. Американский Минфин также опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить до 2 марта 2022 года все операции с компанией Nord Stream 2 AG.

28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток – 2". 8 марта компания заявила о намерении начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов и трубопроводного газа.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого ряд иностранных компаний отказались работать в РФ. Также последовали различные санкции в отношении России.