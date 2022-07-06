План Германии по поставкам СПГ может быть сорван – СМИ

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План министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке СПГ в Германию может быть сорван, пишет немецкая газета-таблоид Bild.

По информации издания, основная причина заключается в нехватке танкеров для перевозки сжиженного природного газа на большие расстояния. В публикации отмечается, что по всему миру доступно только 500 СПГ-танкеров, однако спрос на них высок.

Как заявил изданию представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Торстен Фрай, стратегия Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить необходимое для предстоящей зимы количество газа.

В конце июня министр экономики ФРГ заявил, что в стране запустили второй этап плана по сокращению потребления газа. Хабек назвал газ дефицитным товаром и сообщил, что власти страны представят "аукционную модель экономии". За счет нее предприятия снова смогут покупать топливо. Для тех же, кто от него откажется, могут предусмотреть систему вознаграждений.

Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens. Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.

