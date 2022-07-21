РФ не виновата в том, что обычные европейцы будут люто мерзнуть – Медведев

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев составил перечень того, в чем обвиняют РФ. Политик перечислил по пунктам все, за что на самом деле Россия не несет ответственности. Список опубликован в его телеграм-канале.

Так, он отметил, что вины России в том, что граждане Европы будут мерзнуть в своих домах зимой, нет.

Кроме того, по словам Медведева, РФ не виновата и в высокой инфляции и потерях компаниями Запада вложений в российскую экономику.

"(РФ не виновата. – Прим. ред.) в том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС. В том, что обычные европейцы будут люто мерзнуть в своих домах этой зимой", – отметил заместитель председателя Совбеза.

Ранее кабмин Венгрии объявил чрезвычайное положение в области энергетики. По словам властей, такой режим необходим для защиты венгерских семей и энергоснабжения.

Кроме того, до этого сообщалось, что общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания там тех, кто не справится с ростом цен на коммунальные услуги из-за кризиса, планируют организовать в некоторых городах ФРГ. В частности, под эти цели могут отдать крытый спортивный центр в городе Людвигсхафен.

Экономическая ситуация в мире осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

